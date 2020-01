A la demande de 58 députés, les parlementaires béninois se sont retrouvés lundi 27 Janvier à l’hémicycle pour le compte de la première session extraordinaire de l’année 2020. Principal sujet à l’ordre du jour de la séance plénière du lundi 27 Janvier, la désignation de leurs représentants à la haute cour de justice (Hcj) et à la nouvelle législature du parlement de la CEDEAO.

Conformément aux dispositions de l’article 88 de la constitution du Bénin et de l’article 5 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, 58 députés ont demandé l’ouverture d’une session extraordinaire. Contre toute attente, la désignation n’a pas eu lieu et renvoyée à Jeudi 30 Janvier prochain. Le blocus est provenu du groupe parlementaire bloc républicain (Br) qui n’est pas prêt.

En effet, la désignation des représentants du parlement à la nouvelle législature du parlement de la Cedeao et à la haute cour de justice (Hcj) est le premier point inscrit à l’ordre du jour de cette session extraordinaire. Seul le rapport de la commission des lois de la huitième législature a été adopté en plénière hier Lundi 27 Janvier 2020.

Mode de désignation….

Selon le président de la commission des lois, il s’agira pour les parlementaires de designer cinq députés pour les représenter devant la Cedeao. Ainsi, trois députés désignés par le groupe parlementaire union progressiste (Up) et deux par le groupe parlementaire bloc républicain. A en croire le député Orden Aladatin, président de la commission des lois, la Cedeao exige 30% de la représentation féminine sur les cinq. Et c’est la raison du blocage observé lundi dans la désignation des représentants du parlement à la Cedeao pour absence de femmes dans les choix.