Le parti Union Sociale Libérale (USL) n’ira pas aux élections communales et municipales parce que l’administration refuse de lui délivrer son récépissé. C’est ce que pense intimement Donklam Abalo. Il l’a encore réaffirmé lundi dans un entretien accordé à la WebTV Reporter Bénin Monde.

L’homme ne semble d’ailleurs pas affecter par la non participation de son parti à ce scrutin puisqu’il estime qu’il est sans enjeu. Ce qui l’intéresse selon ses dires, c’est la présidentielle de 2021. L’homme espère d’ailleurs que l’actuel chef de l’Etat tiendra sa promesse de ne faire qu’un seul mandat.

« Patrice Talon a encore un an. (…) S’il reste fidèle à ce qu’il a dit lui même lorsqu’il briguait la magistrature (suprême), il n’a plus qu’un an de mandat » fait-il savoir. Rappelons que l’actuel chef de l’Etat a été plusieurs fois interrogé sur la question du mandat unique mais il a toujours indiqué qu’il avisera en 2021. En attendant, le locataire de la Marina continue de dérouler son programme d’actions.

“Nous sommes dans un processus de maturation”

Les partis qui le soutiennent enregistrent l’adhésion de plusieurs militants de l’opposition. Ce sont essentiellement des transfuges des FCBE et de l’Usl. Concernant d’ailleurs ces départs, Donklam Abalo indique que le parti n’est pas surpris. C’étaient des choses qui étaient prévisibles qui arrivent, explique t-il. Les textes ont prévu des départs et des entrées.

Nous sommes dans un processus de maturation, a ajouté l’ancien journaliste qui reste tout de même convaincu que ceux qui partent reviendront parce qu’ils n’y a pas de solutions là où ils vont. « Il n’y a rien devant. Vous pensez que ceux qui sont en face vont travailler avec des ouvriers de la 25 e heure ? » lance-t-il aux journalistes.

L’autre sujet abordé avec le porte-parole de l’Union Sociale Libérale (USL), c’est la santé de Sébastien Ajavon. Donklam Abalo révèle que la dernière fois qu’il s’est retrouvé à table avec l’homme d’affaires, ce dernier « mangeait beaucoup de feuilles ». Il est en train de suivre un régime et il fait beaucoup de sport, assure-t-il.

Pour lui, le président d’honneur de l’Usl a vraiment besoin de tout ceci en ce moment parce que « ce qu’il vit n’est pas simple ». Il a cependant le « morale haut » se réjouit Donklam Abalo.