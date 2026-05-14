Bénin : Un ex-chef de village vend une parcelle appartenant à autrui à Missérété

Un ancien chef de village de Kouvè, dans la commune d’Akpro-Missérété, a comparu mercredi 13 mai 2026 devant le tribunal de Porto-Novo pour des faits présumés d’escroquerie foncière. Âgé d’environ 75 ans, le prévenu était poursuivi pour avoir vendu une parcelle appartenant à une autre collectivité, selon des informations rapportées par Libre Express.

Le dossier examiné par la juridiction correctionnelle porte sur une transaction foncière remontant à plusieurs années. La victime a expliqué à la barre avoir acquis le terrain litigieux contre la somme de 1,06 million de francs CFA il y a sept ans. Ce n’est qu’après le début de travaux sur le site que les propriétaires du domaine se seraient manifestés, contestant la vente réalisée par l’ancien élu local.

Les proches du prévenu remboursent l’acquéreur

Au cours de l’audience, les parents du mis en cause ont procédé au remboursement intégral des 1,06 million de francs CFA versés lors de l’achat de la parcelle. Selon les éléments évoqués devant le tribunal, l’acquéreur devra toutefois démonter les installations déjà entamées sur le terrain désormais reconnu comme appartenant à une autre collectivité familiale.

L’affaire relance une nouvelle fois les difficultés liées aux litiges fonciers dans plusieurs communes du sud du Bénin, où les ventes multiples et les conflits de propriété alimentent régulièrement les contentieux judiciaires. Au Bénin, les transactions immobilières sont encadrées par le Code foncier et domanial, qui impose notamment des procédures de sécurisation des titres de propriété afin de limiter les ventes irrégulières de parcelles.

Une récidive relevée par le tribunal

Dans ses réquisitions, le ministère public avait demandé une peine de six mois de prison avec sursis ainsi qu’une amende de 500 mille francs CFA contre le prévenu. Après examen du dossier, le juge correctionnel a finalement condamné l’ancien chef de village au paiement d’une amende d’un million de francs CFA. Le magistrat a également rappelé au prévenu qu’il avait déjà comparu devant la justice pour des faits similaires. Selon les propos rapportés à l’audience, le juge a souligné qu’une précédente affaire d’escroquerie foncière avait déjà conduit au remboursement d’une victime avant sa remise en liberté.

« Vous aviez fait une chose pareille l’année dernière et on vous amené ici et vous avez remboursé l’argent. Maintenant, vous avez encore fait la même chose et vous remboursez l’argent pour être libéré. Vous pensez faire la même chose et venir ici une autre fois pour rembourser l’argent ? », a déclaré le juge en langue nationale goun, toujours selon Libre Express. Avec cette condamnation financière, le tribunal de Porto-Novo a assorti sa décision d’une mise en garde adressée au prévenu, désormais considéré comme récidiviste dans des dossiers liés au foncier.