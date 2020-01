Le ministre des sports Oswald Homéky a désormais un conseiller technique. Hier jeudi 23 janvier, il a signé un contrat avec l’ancien capitaine des Ecureuils Jimmy Adjovi Bocco qui doit mettre son expertise au service du développement du sport au Bénin.

Capitaine des Ecureuils du Bénin en 1995, Jimmy Adjovi Bocco est désormais le conseiller technique du ministre des Sports Oswald Homéky. Il a paraphé un contrat de deux ans. Invité de Frisson radio ce vendredi, l’homme a expliqué, depuis quelque temps, le président Talon lui a déjà demandé s’il est prêt à accompagner le ministre des sports dans le développement du projet de développement du sport du gouvernement. Donc, c’est en réponse à cela qu’il a signé ce contrat.

Il explique que «ça fait maintenant 20 ans que j’ai arrêté ma carrière et que j’ai mis en place un centre de formation au Sénégal avec Patrice Vieira, Bernard Lama et Saer Seck, qui est devenu une référence en matière de sport et d’éducation en Afrique». C’est le projet Diambars avec un certain nombre de réussite sur le plan sportif autant que sur le plan scolaire et universitaire avec un véritable modèle économique. Et donc, «cette expérience me permet aujourd’hui d’apporter mon expertise à mon pays». Selon lui, le président Patrice Talon, dans son plan d’action gouvernemental a une vision «qui me semble extrêmement pertinente». Il estime que «c’est le meilleur projet» qu’il a vu sur le plan africain avec «une vision sur le développement du sport à travers quatre axes». Le premier axe est la construction de stades. L’ancien capitaine des Ecureuils n’intervient pas sur ce point. Par contre sur les trois autres axes qui sont le développement des classes sportives, le développement des associations sportives et communales, le développement des académies, «j’ai une certaine expertise que j’amènerai au ministre et à toute son équipe».

L’objectif est de faire en sorte que dans quelques années, le Bénin puisse disposer des athlètes de haut niveau dans les disciplines que sont le football, le basketball, le handball, l’athlétisme et les rats martiaux. Mais, pour atteindre cet objectif, Jimmy Adjovi Bocco pense qu’il faut déjà «qu’on puisse être capable de construire les centres de formations». Il a rappelé que les classes sportives sont déjà en œuvre et «les associations sportives communales, on va y travailler». Pour lui, quand on cherche à former des athlètes de haut niveau, il est important d’avoir une approche «qu’on n’a pas toujours dans nos centres de formation c’est-à-dire l’exigence de la rigueur, de la constance». Ce sont aussi ces valeurs-là qu’il va essayer d’apporter.