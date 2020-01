L’opération la préfecture du Littoral en guerre contre le stationnement anarchique des camions à Cotonou a été lancée hier jeudi 6 janvier par une séance de sensibilisation des sociétés en charge des véhicules. En attendant la phase de répression, le préfet du Littoral par intérim, Jean-Claude Codjia met un point d’honneur à la sensibilisation.

Ainsi, selon Frisson radio, le préfet a entrepris hier jeudi de sensibiliser les sociétés qui mettent en circulation les camions. A en croire Jean-Claude Codjia, il est convenu «de ce qu’ils trouvent des parcs de stationnement dans les périphéries de Cotonou». L’idée est que ces camions soient stationnés dans des parcs en périphérie de la vie de Cotonou. Et dès qu’ils sont appelés suivant la capacité des usines, qu’ils viennent à Cotonou.

Pour le préfet par intérim, il ne sera plus question de voir des véhicules stationnés dans la rue. En cas de non-respect de la mesure, les camions en stationnement anarchique vont être enlevés et envoyés en fourrière. Et les sociétés concernées vont être sanctionnées. Il a informé que cap sera mis sur Zongo. Ceux qui sont chargés de conduire l’opération vont rencontrer le directeur du Port autonome de Cotonou. Il rappelle que les camions devraient stationner à Akassato et à Glo-Djigbé dans la commune d’Abomey-Calavi et être appelés avant de venir à Cotonou.

Concomitamment à cette opération, le préfet par intérim compte aussi mener la lutte contre les panneaux d’interdiction d’arrêt et de stationnement. Jean-Claude Codjia a relevé à ce propos que dans la ville de Cotonou, il est à constater que des panneaux d’interdiction d’arrêt et de stationnement sont posés sur le domaine public notamment aux abords des voies à grande circulation par des personnes physiques ou morales n’ayant aucun droit, aucune compétence en la matière. Il estime que cela relève de la compétence de l’Etat. Et pour l’instant, «nous circulons dans la vie et nous retirons nous-mêmes».