Arrivé au Bénin hier mercredi 22 janvier au Bénin, le Grand Maître de l’Ordre de Malte, son Altesse Éminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto a été reçu en audience par Patrice Talon ce jeudi matin. Le président béninois et son hôte ont discuté du partenariat qui lie l’Ordre de Malte et le Bénin dans les secteurs comme la santé maternelle, infantile et humanitaire.

Son Altesse a indiqué au numéro 1 béninois que l’Ordre qu’il dirige sera aux côtés du pays dans la mise en œuvre de ses réformes dans le secteur de la santé. C’est du moins ce qu’a rapporté Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, ministre de la santé de l’ordre, à la sortie d’audience.

« Dans le cadre des réformes souhaitées par la Présidence de la République, l’Ordre de Malte est un partenaire transparent avec ses compétences de gestion, ses compétences de service pour faire en sorte que l’hôpital soit un lieu de soins mais aussi un lieu d’accueil et de compassion » a-t-il par ailleurs déclaré.

L’Ordre de Malte présent dans plus de 100 pays

Après sa rencontre avec le président Talon, le Grand Maître visitera aujourd’hui l’hôpital de Djougou sous sa tutelle. Notons que l’Ordre de Malte est une institution présente dans 120 pays du monde où il mène des projets médicaux, sociaux et humanitaires. Son gouvernement à l’allure d’un exécutif d’Etat.

Il bénéficie pour cela d’un statut d’observateur auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’ordre ne poursuit aucun but économique et politique et ne dépend d’aucun Etat . Son siège est à Rome en Italie.