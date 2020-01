La semaine écoulée, notamment Jeudi 09 Janvier dernier, il y a eu des échauffourées dans les localités de Kaboa et Savè – centre dans la commune de Savè. Mouvements d’humeurs au cours desquels des groupes de jeunes ont barricadé la route inter- Etat Cotonou – Parakou. La situation est revenue à la normale, et le calme retrouvé a confié à nos confrères de l’agence bénin presse, le maire de Savè, Timothée Biaou.

A en croire l’autorité communale, « Jeudi 09 Janvier dernier, dans l’après-midi, un groupuscule de jeunes a barré la route, et les forces de l’ordre sont intervenues pour enlever les barricades ». Ces échauffourées sont survenues après suite à l’arrestation d’un jeune homme à Kaboa, qui serait identifié comme un fauteur de trouble. Ces compères ont donc créé un mouvement de protestation qui a fini par être maitrisé et contrôlé par la police républicaine.

Le maire Timothée Biaou déplore néanmoins ces comportements. « Ces agissements n’honorent pas Savè et assombrissent l’image de la commune », a regretté le maire. Par ailleurs, soutient-il, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée au cours de ces affrontements. L’autorité communale a exhorté ses administrés au calme et à la compréhension.

Rappelons que Savè avait été le théâtre de graves affrontements entre forces de défenses et de sécurité et les chasseurs de la localité lors des échauffourées post-électorales d’Avril 2019. A Kaboa et à Savè-centre, on dénombre des blessés et plusieurs dégâts matériels.

Des mesures seront prises pour éviter à la commune des incidents tel qu’enregistré la semaine écoulée. Les populations seront sensibilisées sur l’usage et l’entretien des biens publics, a rassuré le maire Biaou. Les responsabilités seront situées et tous ceux qui sont liés de prêt ou de loin à ces échauffourées subiront la rigueur de la loi, a indiqué l’autorité communale.