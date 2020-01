L’ancien candidat à la présidentielle d’Avril 2016, Daniel Edah plus que jamais prêt à se relancer en politique. Le président du parti « Grâce pour la Prospérité Solidaire » (Gps) a signé son retour. Il a fait des dons dans plusieurs communes notamment à Djakotomey la semaine écoulée. Occasion pour lui de réaffirmer sa candidature à la présidentielle de 2021.

Daniel Edah, président du parti « Grâce pour la Prospérité Solidaire » (Gps), un parti créé en Octobre 2019 était en tournée la semaine écoulée. L’ancien candidat à la présidentielle d’Avril 2016 a sillonné les communes de Kpomassè, Dogbo, Cotonou et Lokossa. Le politique à travers cette tournée a fait des dons aux populations.

Au cours de sa tournée, il a fait savoir à ces parents de Gohomey, une localité de la commune de Djakotomey qu’il est toujours engagé dans la politique. « Partout où flotte le drapeau béninois, moi ça m’attitre. On se lève de son village pour aller au niveau national. Les populations de Gohomey ont cru après les élections passées que leur fils, leur frère, leur parent, leur grand-frère a disparu de la scène politique compte tenu de tout ce que les gens viennent raconter ici. Je suis venu leur dire bonne année et je suis venu leur dire je n’ai pas disparu et je ne disparaîtrai pas de si tôt », a dit l’ancien candidat à la présidentielle de 2016.

« Je suis venu leur dire et les charger de dire à tout le Bénin que Daniel Edah remplacera le Président qui est là maintenant par la grâce de Dieu et avec le concours de tous les béninois. Il faut d’abord venir dire aux gens de Gohomey avant de commencer par dire ça quelque part d’autres », a-t-il poursuivi.

En ce concerne la légalité de son parti, il affirme : « on n’a pas parlé de parti aujourd’hui parce que nous n’avons pas encore notre récépissé. Je suis légaliste, je suis républicain, je respecte l’ordre et je respecte le Président qui est là. Même si les lois ne sont pas justes à mon avis, je me dois de les respecter parce que ce sont les autorités qui les ont établies. Et c’est Dieu qui établit l’autorité. Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, toutes les autorités viennent de Dieu. Celui qui ne respecte pas l’autorité ne peut pas devenir autorité. Voilà pourquoi moi je respecte les autorités ».

« Moi je suis appelé à servir le Bénin et je servirai le Bénin dans l’amour », a conclut Daniel Edah.