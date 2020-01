L’ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé actuellement en liberté provisoire à la CPI (Cour pénale internationale) a tourné la justice ivoirienne dérision après la notification qui lui a été faite de l’acte de sa condamnation. En effet, Charles Blé Goudé, considéré comme l’un des acteurs principaux la crise post-électorale de 2010-2011, a été condamné par contumace à 20 ans d’emprisonnement assorti de 200 millions de franc CFA comme amende par le tribunal criminel d’Abidjan. Il est condamné pour complicité de meurtre, complicité de coups et blessures volontaires, complicité de violences et de voies de fait.

Après sa condamnation par la justice ivoirienne, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) sur les antennes de RFI avait affirmé que sa condamnation était purement politique et qu’il n’avait reçu aucune décision des juges, lui notifiant sa condamnation, dans le but d’avoir une idée des faits qui lui sont reprochés. Ce que ses conseils ont pu lui obtenir ce mardi 28 janvier 2020.

A la lecture de l’acte, le codétenu de l’ex-président Laurent Gbagbo a plutôt préféré en rire. « Je note avec beaucoup d’humour que le juge a mentionné dans sa décision qu’à l’ouverture de l’audience du 30 décembre 2019, il m’a appelé à la barre et que je ne me suis pas présenté », s’est esclaffé Charles Blé Goudé.

Une attente théâtrale

Il a poursuivi en disant : « Et comme si cette attente théâtrale ne suffisait pas, le commissaire de justice, monsieur Cissè Yao Jules, a mentionné dans son exploit ses diligences. Il a dit qu’il s’est rendu à mon domicile à Yopougon quartier millionnaire pour me rechercher et ne m’ayant pas trouvé audit lieu, il s’est rendu chez l’un de mes conseils pour signifier ladite décision. »

Pour Blé Goudé, ces faux-semblants, sont la preuve tangible de ce que l’appareil judiciaire ivoirien est téléguidé par les acteurs politiques, ce qu’il a de toute éternité dénoncé.