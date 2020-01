Lonia Haeger, une jeune allemande et deux de ses amis ont eu droit à des sensations fortes sur les routes montagneuses de Norvège. Au cours de leurs traversées, les trois amis ont été piégés par un très fort orage sur ces routes sinueuses norvégiennes. Alors qu’ils étaient dans un camping-car, les trois aventuriers sont restés bloqués au milieu de la route et c’est Lonia Haeger qui était au volant. La situation était très délicate car le véhicule était tout près d’un précipice et menaçait de basculer à tout moment.

La situation est devenue plus critique lorsque les trois jeunes gens ont appris que les secours n’allaient pas pouvoir intervenir rapidement pour les secourir. Pour décanter la situation, un des membres du groupe a eu l’idée d’installer l’application Tinder, qui est une application de rencontre pour célibataires utilisant la géolocalisation pour trouver des profils correspondants.

Merci Tinder

Sur son compte Instagram, Lonia Haeger a raconté comment grâce à Tinder ils ont pu être secourus. ” Alors qu’il était assis dans le camping-car, craignant qu’à chaque seconde la voiture ne glisse en bas de la montagne ou qu’une voiture percute le camping-car à cause de la chaussée glissante, mon ami a eu l’idée étrange, mais en fait géniale de créer un compte Tinder”.

Après avoir activé les fonctionnalités de Tinder, le groupe d’amis fut secouru en un temps-record par un habitant de la zone dénommé Stian Lauluten. Le célibataire est venu avec un bulldozer qui a permis de dégager un passage pour Lonia Haeger. “Nous l’avons suivi jusqu’à un parking et le jour suivant notre héros nous a fixé des clous sur les pneus” dira l’allemande. Grâce à cette aide inattendue, les trois amis ont pu reprendre leur parcourt.