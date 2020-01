Le modèle 737 Max de l’avionneur Boeing continue de défrayer la chronique. Clouée au sol depuis mars dernier suite à deux crashs ayant fait plus de 340 morts, toute la flotte mondiale de cet avion attend l’autorisation des régulateur pour reprendre les airs. C’est dans ce contexte que des messages à l’interne de la société ont révélé des informations accablant davantage Boeing. En effet, des e-mails et messages internes de la compagnie américaine publiés par Boeing plus tôt ce mois, ont laissé voir une culture de gestion orientée sur la recherche du profit plutôt que la sécurité.

Un avion « conçu par des clowns »

Les messages ont fait cas des pressions effectuées par les dirigeants de Boeing sur les employés, afin de tromper la vigilance des régulateurs de la sécurité de la Federal Aviaton Adminstration (FAA). Cela dans le but de dépenser moins d’argent et de rendre meilleures les performances financières à court terme de l’entreprise. Durant les échanges internes entre employés de Boeing, le 737 Max a été décrit comme un avion « conçu par des clowns qui à leur tour sont supervisés par des singes ». Un employé avait écrit dans ces messages, ne pas savoir comment en venir à bout de certains problèmes du modèle mis en cause, tout en évoquant que « c’est systémique ».

« C’est de la culture. C’est le fait que nous avons une équipe de direction qui comprend très peu de choses sur l’entreprise et pourtant nous pousse vers certains objectifs » avait-il ajouté. Dans ces messages, le pilote technique en chef Mark Forkner avait utilisé le terme « régulateurs Jedi », pour amener les régulateurs à croire qu’aucune formation sérieuse des pilotes n’était obligée pour faire voler les 737 Max.