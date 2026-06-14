Construction en terre de barre: Ce patrimoine constructif menacé qu'il faut d'urgence ressusciter

Dans les paysages ruraux et semi-urbains du Sud-Bénin, une silhouette familière s’efface lentement, emportant avec elle des siècles de savoir-faire architectural. La maison en « terre de barre » — cette latérite argileuse à la couleur rouge caractéristique — cède inexorablement du terrain face à l’hégémonie du parpaing de ciment. Autrefois symbole d’ancrage communautaire et d’adaptation parfaite au climat tropical, cette technique ancestrale subit une double peine : le désamour des populations et une qualification péjorative d’« architecture villageoise » ou « de pauvres ». Pourtant, à l’heure du changement climatique, ce matériau local représente une richesse écologique et thermique inestimable que des passionnés tentent aujourd’hui de valoriser avant qu’il ne soit trop tard.

Le principal atout de la terre de barre réside dans ses propriétés physiques exceptionnelles, à commencer par sa formidable inertie thermique. Dans un Bénin soumis à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, pénétrer dans une maison traditionnelle en terre offre une sensation immédiate de fraîcheur, une climatisation naturelle sans facture d’électricité.

L’explication est scientifique : l’épaisseur et la densité des murs en latérite ralentissent la pénétration de la chaleur extérieure durant la journée, pour ne la restituer à l’intérieur que pendant la nuit, lorsque les températures baissent. De plus, la porosité naturelle de l’argile permet une régulation fluide de l’humidité ambiante. À l’inverse, le béton, omniprésent dans les constructions modernes, emprisonne la chaleur et transforme les habitations en véritables étuves, obligeant les ménages à recourir à des systèmes de ventilation artificielle énergivores.

Les raisons d’une régression paradoxale

Malgré ces avantages indéniables, la régression de cette approche constructive est alarmante. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin tels que le complexe de modernité, la perte des savoir-faire, la vulnérabilité à l’eau

Dans l’imaginaire collectif béninois, la réussite sociale s’affiche en béton et en tôle d’aluminium. La terre de barre est injustement associée à la précarité ou à la ruralité. La construction traditionnelle en terre (comme la technique du bauge) demande une main-d’œuvre qualifiée. Les maîtres-maçons traditionnels disparaissent sans avoir pu transmettre leurs secrets aux jeunes générations, séduites par la rapidité d’exécution du ciment.Sans un entretien régulier ou des fondations et toitures adaptées, les murs en terre brute sont sensibles à l’érosion pluviale, ce qui nourrit le mythe d’une fragilité intrinsèque du matériau.

Les briques de terre stabilisée (BTS) : La voie de la modernité

Face à cette disparition programmée, une résistance s’organise. Des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs béninois tentent de réinventer le modèle en introduisant les Briques de Terre Stabilisée (BTS).

Le principe de la stabilisation : Il s’agit de mélanger la terre de barre locale à une faible proportion de ciment ou de chaux (généralement entre 4% et 8%), puis de la comprimer à l’aide d’une presse mécanique.

Le résultat est remarquable : on obtient un matériau qui conserve l’esthétique chaleureuse et la fraîcheur de la latérite, tout en acquérant une résistance à la compression et une durabilité face aux intempéries comparables à celles du béton. Cette variante modernisée permet de construire des bâtiments à étages, d’accélérer les chantiers et de rassurer les banques et les assureurs. De magnifiques édifices publics, des centres culturels et des résidences privées haut de gamme commencent à sortir de terre à Ouidah, Abomey ou Porto-Novo, prouvant que la terre de barre peut être résolument contemporaine et élégante.

Un enjeu économique et écologique majeur

Au-delà du confort personnel, ressusciter la filière terre au Bénin relève d’une urgence macroéconomique et environnementale. Le ciment, bien que produit localement, reste tributaire d’intrants importés et s’avère extrêmement gourmand en énergie lors de sa fabrication. La terre de barre, elle, est disponible immédiatement sous nos pieds, limitant les coûts de transport et l’empreinte carbone des chantiers.

Valoriser ce matériau, c’est aussi créer une économie circulaire non délocalisable. Des carrières d’extraction à la fabrication des briques, en passant par la maçonnerie spécialisée, c’est tout un écosystème d’emplois locaux et qualifiés qui peut être redynamisé, notamment pour la jeunesse en quête d’opportunités.

Pour une politique publique de labellisation

Pour que ces initiatives timides ne restent pas de simples exceptions, un changement d’échelle est indispensable. Les experts préconisent l’intégration de la construction en terre dans les curricula de formation des écoles d’ingénieurs et d’architecture du Bénin. De plus, l’État pourrait jouer un rôle moteur en imposant un quota de matériaux locaux dans les commandes publiques de bâtiments administratifs ou d’écoles.

La terre de barre n’est pas un matériau du passé ; c’est une technologie d’avenir. En combinant la sagesse des traditions architecturales béninoises et la rigueur de l’ingénierie moderne, le Bénin a l’opportunité de concevoir des villes durables, résilientes et fières de leur identité culturelle. Sauver ce patrimoine, ce n’est pas refuser le progrès, c’est choisir d’habiter le monde de manière plus humaine et plus intelligente.