Trump s'en prend encore à Nétanyahou : « Il n'a aucun jugement »

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou dimanche 14 juin 2026, dans un entretien accordé au média américain Axios, après qu’Israël a frappé Beyrouth à une heure à peine de la signature prévue d’un accord de paix entre Washington et Téhéran. « Pourquoi Bibi a-t-il dû faire cette attaque ? J’étais hors de moi. Il n’a aucun jugement », a déclaré Trump, selon Axios.

La frappe israélienne sur la capitale libanaise a failli provoquer l’effondrement de négociations menées depuis plusieurs semaines sous médiation pakistanaise et qatarie. Trump a précisé que la signature, initialement prévue dans la matinée, avait dû être repoussée de plusieurs heures. Malgré cet accroc, le président américain a assuré que les discussions avec l’Iran restaient sur les rails.

Un deuxième éclat en deux semaines

Il s’agit de la deuxième fois en moins de quinze jours que Trump exprime publiquement sa frustration à l’égard du dirigeant israélien. Le 2 juin, Axios avait déjà rapporté, citant des responsables américains, que Trump avait qualifié Nétanyahou de « complètement fou » lors d’un appel téléphonique, lui reprochant alors de menacer les négociations avec l’Iran en escaladant les opérations militaires au Liban-Sud. Trump avait lui-même confirmé ces propos trois jours plus tard lors d’un podcast du New York Post.

Deux hauts responsables américains ont indiqué à Axios que les divergences entre Washington et Jérusalem sur l’issue du conflit persistent : si Trump entend clore les hostilités par la diplomatie, Nétanyahou semblerait privilégier une poursuite des opérations militaires.

L’accord américano-iranien en suspens

L’Iran n’a pas confirmé officiellement la tenue imminente d’une cérémonie de signature. Téhéran négocie sur la base d’un document en quatorze points, selon le ministère iranien des Affaires étrangères, qui a précisé que des discussions techniques restaient en cours avec la médiation pakistanaise. Les deux parties doivent encore s’entendre sur les modalités de déblocage progressif des avoirs iraniens gelés et sur les engagements concrets de Téhéran concernant son programme nucléaire. La prochaine étape dépend désormais de la réponse iranienne au projet d’accord révisé soumis par Washington, dont la teneur n’a pas été rendue publique.