Enfin une éclaircie dans le ciel de Boeing. Après avoir enchaîné les mauvaises nouvelles depuis les deux crashs des Boeing 737 Max 8 de Lion Air et Ethiopian Airlines, l’avionneur américain peut enfin souffler. Son plus grand bi-réacteur, le 777X a décollé d’Everett près de Seattle pour effectuer son premier vol d’essai ce samedi. Un motif de satisfaction pour l’avionneur dans la tourmente.

Le projet a connu plus de six mois de retard. L’avion 777X a été retardé par le mauvais vent qui a tourné autour de Boeing ces derniers temps, mais surtout par des problèmes avec son nouveau moteur GE9X, fabriqué par General Electric, et de difficultés avec les ailes et la validation des logiciels. La satisfaction de la réalisation du projet n’en ait que plus grande. Si tout va bien et que la période de certification se passe normalement, le plus gros bi-réacteur de Boeing pourrait commencer sa vie active chez Emirates début 2021, le retard agissant.

Un concurrent de taille pour l’Airbus A350

Le nouvel avion de Boeing présente des caractéristiques qui doivent ne faire l’un des fleurons du fabricant. Le 777X peut héberger entre 350 et 426 pasagers. 340 avions de ce modèle sont déjà commandés par les sept grandes compagnies aériennes dont les plus pressés d’avoir le modèle sont Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines et Qatar Airways. Le 777X est annoncé pour faire la concurrence au constructeur européen Airbus, notamment avec son A350.

Le Boeing 777X sera disponible sur le terrain en deux modèles : le B777-8X et le B777-9X. Ces avions auront des performances révolutionnaires. Le B777-8X pourra abriter 350 passagers et voyager à 17.200 km et concurencera directement l’Airbus A350-1000 doté de 350 sièges. Le B777-9X aura une capacité de plus de 400 passagers et pourra voyager sur 15.185 km sans concurrence possible sur le marché actuel. Leur consommation est aussi optimale. Une belle réussite pour Boeing, en somme.