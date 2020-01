Le rappeur français Booba est désormais déclaré persona non grata sur le réseau social Instagram. Son compte a été définitivement supprimé ce jeudi 30 janvier 2020. A quelques heures de la suppression il a averti ses 4,6 millions d’abonnés qu’à partir de 16 heures, il ne serait plus autorisé à utiliser la plateforme qui est une filiale de Facebook.

Le dernier message de Booba…

«Apparemment c’est mon dernier post! Instagram ferme mon compte définitivement à 16h. Merci pour votre soutien la piraterie n’est jamais finie», avait laissé lire le Duc de Boulogne. Selon les informations qui ont été relayées par certains médias, la plateforme aurait mis en garde à plusieurs reprises le rappeur pour ses publications.

La décision relative à son bannissement intervient donc pour siffler la fin de la récréation chez le rappeur français. Booba a habitué ses abonnés aux attaques faites d’insultes de tous genres envers les autres rappeurs. On se rappelle encore de la série de clashs qu’il y a eu entre le Duc de Boulogne et le rappeur Kaaris.

Non respect des règles de la communauté d’Instagram

En plus de lui, Damso, Kalash, Gims et bien d’autres rappeurs étaient sur la liste des ennemis qui ont fait l’objet d’attaque de la part de Booba. La publication qui a valu la suppression de son compte est en lien avec Fianso. Dans sa story, il a publié une vidéo à caractère pornographique mettant en scène le rappeur et une femme.

«Toute personne qui utilise Instagram doit s’engager à respecter nos règles de la communauté. Nous avons supprimé le compte de Booba et lui avons interdit d’utiliser Instagram pour avoir enfreint ces règles », a notamment précisé Instagram.