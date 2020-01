Brigitte Macron était sur le 13H de TF1 le 8 janvier dernier pour une interview. Un entretien accordé par la Première Dame française à la chaine de télévision publique pour débattre avec Jean-Pierre Pernaut de la 31e édition de l’Opération pièces jaunes. Et chose surprenante, nous apprend le Parisien Brigitte Macron dit garder de cet entretien le pire souvenir d’une interview, et pour cause…

La première dame française dit avoir vécu un moment bien difficile pendant cet entretien en duplex enregistré dans les conditions du direct. La cause en est que l’oreillette de Brigitte M. ne fonctionnait pas bien, ce qui a empêché la First Lady de bien entendre les questions du journaliste en direct. Mais grâce à son intelligence et sa grande maîtrise de soi, elle a pu s’en sortir sans faire de casse.

Un moment de télévision difficile

Un moment de télévision qui a négativement marqué Brigitte Macron et qui lui a fait décider de changer son mode d’apparition sur TF1. C’est pour éviter une autre catastrophe du même genre que Brigitte Macron a opté pour un face-à-face dans son intervention de ce jeudi soir sur le 20 heures de TF1. Cette fois-ci, l’entretien a été enregistré la veille, mercredi, dans les conditions du direct à l’hôpital Robert-Debré de Paris. Brigitte Macron y était venue pour recueillir des dons pour les pièces jaunes.

Mais là aussi, Brigitte Macron a dû improviser de nouveau. Alors qu’elle s’attendait à être questionnée sur sa collecte de pièces jaunes, elle a dû faire face à une avalanche de questions sur la politique de son mari, Emmanuel Macron. Presque pas de questions relatives aux pièces jaunes. Juste la politique française. Des questions qu’elle a essayé de gérer tout en conservant sa maîtrise de soi.