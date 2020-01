L’épouse d’Emmanuel Macron était l’invité de Gilles Bouleau dans la soirée de ce jeudi 16 janvier 2020. Lors de cette sortie médiatique qu’elle a faite sur le plateau de la chaîne de télévision française TF1, la première dame de la France a abordé des sujets relatifs au rôle qu’elle joue aux côtés de son époux ainsi que les attitudes qu’elle a adoptée face à certaines difficultés liées à la fonction de son conjoint. On retiendra en effet qu’elle n’est pas une potiche

Entre autres missions qu’elle s’est assignée, elle répond aux correspondances qui lui sont adressées par les Français. Elle travaille également à trouver avec eux des solutions aux problèmes qui lui sont posés. Elle ne manque pas non plus de rendre visite aux enfants dans les hôpitaux.

“On a toutes trouvé une forme de bonheur à l’Elysée”

Quand son hôte a voulu a voulu faire le parallèle entre elle et les autres premières dames qui l’ont précédée, Brigitte Macron n’a pas hésité à rétorquer avec un sourire. «Celles que j’ai rencontrées n’ont pas été aussi abruptes. On est toutes arrivées à faire notre chemin, on a toutes trouvé une forme de bonheur à l’Élysée.» indique notamment la première dame qui relativise.

Ce fut également l’occasion pour la compagne de Macron d’indiquer qu’elle n’est pas nature à étaler ses problèmes à la face du monde. «Je n’ai pas à étaler mes états d’âme sur la place publique. Quand j’ai quelque chose sur le cœur, je me l’écris à moi-même.» martèle avant de poursuivre : «mes problèmes, je me débrouille avec».

«je traverse la rue, du travail je vous en trouve»

Elle n’a pas manqué de revenir sur certains propos de l’actuel locataire de l’Elysée qui sont interprétés de plusieurs manières. Il s’agit en effet de la fameuse phrase lancée par Macron à un jeune à la quête d’emploi lors des journées du patrimoine en septembre 2018.

Le «je traverse la rue, du travail je vous en trouve» vient en réalité d’un échange que le président aurait eu avec un restaurateur la veille de la rencontre a expliqué Brigitte.

Le restaurateur indiquait qu’il manque de personnel pour l’aider dans ses affaires. On retiendra également de la sortie médiatique de la conjointe du président français, que son calendrier dépend de celui de son époux.