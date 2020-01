Ce weekend avait lieu de nouvelles manifestations un peu partout en France, contre la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement Macron. Une découverte réalisée par quelques internautes a d’ailleurs rajouté un peu de dramaturgie à ce nouveau rassemblement de contestation sociale. En effet, la fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, aurait un rapport direct avec le syndicat de la CFDT.

Défenseur syndical au sein de la CFDT et avocate généraliste spécialisée dans le conseil et la gestion des contentieux pour le cabinet Opal’Juris, Tiphaine Auzière a vu des milliers de personnes lui tomber dessus ce weekend, à cause de ses liens supposés avec la CFDT. Pour rappel, les avocats sont plutôt contre la réforme annoncée par le gouvernement. Résultat, quelle fût la surprise pour certaines personnes, de découvrir que la fille de Brigitte Macron a pu œuvrer au compte d’un syndicat aujourd’hui fermement opposé à la réforme des retraites.

Tiphaine Auzière, proche de la CFDT ?

Il apparaît cependant important de replacer les choses dans leur contexte. Alors étudiante, Tiphaine Auzière a travaillé six mois durant, en 2008, en tant que défenseur syndical auprès de la CFDT, qui eux, sont des salariés qui représentent leurs clients aux prud’hommes. Une situation ubuesque pour les internautes qui n’ont pas manqué de rappeler qu’en 2016, celle qui a travaillé quelques mois dans un syndicat aujourd’hui largement opposé à la réforme des retraites, s’est mise en avant, s’engageant en faveur d’Emmanuel Macron. De quoi pousser certains à remettre en cause les liens entre le syndicat et l’exécutif.

La CFDT, proche du pouvoir ?

Pour beaucoup, la scène est donc plutôt cocasse et si cela fait déjà plus de dix ans que Tiphaine Auzière a collaboré avec la CFDT, l’image reste symbolique. Pour certains, le syndicat est donc proche du pouvoir et les récentes félicitations de Laurent Berger, patron de la CFDT, concernant le retrait du texte de loi sur la réforme des retraites de l’âge pivot, sont très mal passées, les internautes estimant qu’il serait utile d’enquêter sur un possible conflit d’intérêt.