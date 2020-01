Tiphaine Auzière, avocate de profession et fille de Brigitte Macron s’est retrouvé au cœur d’une polémique qu’elle aurait aimé éviter. En effet, les réseaux sociaux se sont surchauffés à la suite de plusieurs tweets du site Grands-Avocats.com qui ont retracé le parcours professionnel de Tiphaine Auzière . Il est ressorti qu’a un moment donné de la carrière de la belle-fille d’Emmanuel Macron, celle-ci aurait défendu le puissant syndicat français de la CFDT. Alors que les travailleurs manifestent depuis plusieurs jours maintenant contre la réforme des retraites du gouvernement Philippe, des opposants à la réforme ont accusé Tiphaine Auzière de conflit d’intérêts entre la CFDT et le gouvernement.

Il faut dire que le contenu de la réforme des retraites n’a pas du tout la cote auprès du monde syndical français, il y a eu cependant une avancée tout récemment lorsque le gouvernement a annoncé le retrait de l’une des mesures phares de la réforme des retraites. Il s’agit de la mesure fortement décriée de l’âge pivot, malgré ce compromis, les syndicats ont appelé les travailleurs à rester mobiliser pour de futures manifestations.

La réaction on ne peut plus clair de Tiphaine Auzière

C’est dans ce contexte que la belle-fille d’Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole pour se défendre de toute collusion sur son compte Twitter. Les faits dont la jeune femme est accusée remontent à plusieurs années où elle venait de débuter dans la profession d’avocate. En 2008, Tiphaine Auzière était défenseur syndical auprès de la CFDT, pendant 6 mois, elle a exercé comme stagiaire dans le cadre de ses études en droit. Sur Twitter Tiphaine Auzière a déclaré qu’elle n’est pas avocate d la CFDT et qu’elle exerce pour sa propre entité (AGN) : “J’ai défendu et je continuerais à le faire, des salariés et des syndicats, car c’est un engagement professionnel qui me tient à cœur.” livrera Tiphaine Auzière.