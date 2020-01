La guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine continue de faire rage. Depuis fin 2018, les deux superpuissances mondiales sont en conflit, ce qui a des répercussions énormes sur toute l’économie mondiale. Washington et Pékin se sont imposés des tarifs exorbitants, les américains sont les plus offensifs dans cette guerre commerciale ils ont interdit à toutes entreprises américaines de commercer avec la Chine ce qui a fragilisé des firmes de l’empire du milieu tel que le groupe technologique Huawei. Face à cette situation les entreprises chinoises ont pris la décision de devenir autonomes.

Alors qu’Huawei utilisait de nombreux composants américains pour ses smartphones, notamment le système d’exploitation Android, la firme chinoise a décidé de créer son propre système d’exploitation qui est opérationnel depuis 2018. Dans le domaine de l’automobile également, la Chine veut concurrencer les États-Unis. Byton est une marque chinoise dédiée aux nouvelles générations de voitures qui veut se poser en concurrent de Tesla, le célèbre groupe technologique américain d’Elon Musk.

Attention à Tesla, M-Byte arrive

Au cours du Consumer Electronic Show de Las Vegas, le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies, Byton a présenté un bijou de technologie, il s’agit du M-Byte, la première voiture totalement électrique de la marque Byton.

Avec sa voiture très High-Tech, Byton veut s’imposer sur le marché mondial et donner des sueurs froides à Tesla. Le groupe Byton a vu le jour en 2017 et a bénéficié de la puissance financière des grands groupes chinois de la technologie.

Pour concurrencer valablement Tesla, Byton s’est offert les services de cerveaux ayant travaillé pour les plus grands groupes automobiles mondiaux. Il faut dire que la marque chinoise a mis les moyens qu’il faut à tous les étages, des ressources humaines à la logistique. En ce qui concerne le M-Byte, il sera très bientôt commercialisé en Chine et va débarquer en Europe dans les prochains mois à venir.