Après la modification de la date d’organisation de la CAN Cameroun 2021 par la CAF, le calendrier de la suite des éliminatoires de cette compétition va subir des changements avec un raccourcissement des échanges. Ce qui change le plan des entraineurs dont celui du Bénin Michel Dussuyer.

Comme pour beaucoup, le revirement de la CAF par rapport au changement de date pour l’organisation de la CAN Cameroun 2021 n’a pas surpris le sélectionneur des Ecureuils du Bénin Michel Dussuyer. «On avait déjà eu vent que la situation était évolutive. Elle s’est matérialisée avec cette décision qui a été prise officiellement cette fois-ci», a indiqué le technicien. Et dans l’urgence, il estime que cela ne change rien. Mais, «dans la continuité bien-sûr cela va réduire un peu le temps de préparation, vu qu’on va commencer très tôt cette CAN, le 9 janvier 2021». Il pense qu’autant «on a eu un peu plus de temps à travailler au mois de juin 2019 pour se préparer à la dernière CAN qui s’est déroulée en Egypte, autant on aura beaucoup moins de temps pour travailler cette fois-ci».

Double confrontation Bénin-Lesotho, un tournant