Coup dur pour Huawei. En effet, la firme chinoise ne cesse de montrer au gouvernement américain et aux acteurs de la technologie qu’elle est en mesure de passer outre les multiples sanctions qui lui sont imposées. Toutefois, une affaire reste relativement houleuse pour la société, l’arrestation de Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei.

Il y a quelques mois, cette dernière était arrêtée du côté de Vancouver, sur demande des autorités américaines. Accusée d’avoir continué à travailler avec l’Iran alors que les sanctions américaines imposaient le contraire, celle-ci a depuis été placée en liberté surveillée, mais risquait l’extradition, Washington souhaitant frapper fort. Les infractions reprochées ont d’ailleurs été étudiées par la justice canadienne qui a décidé d’accepter d’aller plus loin dans le processus.

Meng Wanzhou, extradée aux États-Unis ?

Résultat, c’est le 20 janvier prochain que débuteront les audiences concernant l’extradition de l’ancienne directrice financière de Huawei. Les premiers jours du procès seront relativement importants puisque ce sont eux qui définiront si oui ou non, Meng Wanzhou sera possiblement envoyée du côté de Washington. Pour ce faire, la justice canadienne devra se poser la question dite, de la double incrimination. En effet, afin d’être extradée, cette dernière devra être poursuivie au Canada, pour des faits similaires à ceux reprochés aux États-Unis.

Pékin, dans l’attente

Les avocats de Mme Meng affirment eux, que les sanctions américaines contre l’Iran n’existent pas au Canada, un argument balayé d’un revers de la main par l’accusation, qui met en avant le mensonge et la fraude de Meng Wanzhou. Résultat, celle-ci ne peut être jugée coupable. Un dossier qui s’annonce donc relativement complexe sur le plan judiciaire, mais également politique puisque Pékin devrait suivre d’un œil curieux et attentif le déroulement des événements. L’arrestation de cette dernière ayant provoqué la réponse de la Chine qui avait alors arrêté deux ressortissants canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor.