Les Etats-Unis et le reste du monde ont les yeux rivés sur la Chine où sévit le nouveau coronavirus. Ce virus apparu en Chine à Wuhan dans la province de Hubei a déjà fait à ce jour 81 morts en Chine et plus de 3000 cas de malades identifiés dans le monde. Face à ce fléau qui tend à s’internationaliser, les Etats-Unis tendent la main à la Chine pour leur venir en aide. Le président américain Donald Trump offre l’aide des Etats-Unis pour lutter efficacement contre ce virus mortel.

« Nous avons offert à la Chine et au président Xi toute aide qui pourrait être nécessaire. Nos experts sont extraordinaires ! », a-tweeté Donald Trump. La Chine essaie tant bien que mal de contenir le virus mortel pour lequel aucun remède n’existe à ce jour. La mise en quarantaine de la ville de Wuhan est la mesure phare de la Chine pour contenir le virus.

Nous sommes en étroite communication avec la Chine

Les Américains assurent suivre la situation en Chine de très près et prendre des mesures pour éviter la propagation du virus aux USA. « Nous sommes en étroite communication avec la Chine concernant le virus », continue le locataire de la Maison Blanche. La guerre commerciale en cours entre les deux pays semble bien loin et on pourrait assister à une coopération entre les deux géants pour contenir ce virus. Car le coronavirus peut rapidement devenir une urgence sanitaire de portée internationale.

Comme dans plusieurs autres pays, le Coronavirus a déjà été identifié aux Etats-Unis. Donald Trump rassure de ce que la vigilance était de mise dans le pays. « Très peu de cas identifiés aux Etats-Unis mais nous sommes très vigilants », écrit-il. Les mesures sont prises dans les aéroports pour tester les arrivants venus de la Chine et d’autres pays déjà atteints par l’épidémie.