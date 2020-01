Depuis les premières victimes en Chine du coronavirus, les organisations sanitaires chinoises et internationales, sans oublier les autorités politiques dans le monde ont exprimé leurs inquiétudes face à cette situation qui pourrait se transformer en pandémie mondiale. Depuis une défiance extraordinaire a vu le jour un peu partout en occident non seulement par rapport à la Chine mais aussi par rapport à tout ce qui a rapport à l’empire du milieu. C’est logiquement donc que les colis en provenance de la Chine notamment ceux d’amazon ou du site chinois Aliexpress ont été l’objet de plusieurs discussions sur des célèbres sites de discussion en Chine.

Recevoir un colis peut-il être dangereux ?

Face aux inquiétudes des internautes, les autorités françaises ont décidé de sortir du silence. Et ce, à travers une note publiée par le ministère de la santé. Pour les autorités il n’y a pas de risque à commander sur amazon ou aliexpress et à se faire livrer en France. “compte tenu des temps et conditions de transport, le risque d’être infecté en touchant un objet importé de Chine est considéré comme extrêmement faible” peut-on lire dans le communiqué. Pour les autorités françaises les temps de livraison par bateau ou encore les températures extrêmes des avions ne pourrait permettre au virus de survivre.