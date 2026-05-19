Sahara : les USA accusent le Polisario de freiner le processus de paix

Les États-Unis ont durci mardi leur ton à l’égard du Front Polisario. Dans un message publié sur X, l’ambassadeur américain au Maroc, Duke Buchan, a accusé le mouvement séparatiste de compromettre les avancées du processus de paix au Sahara occidental et a réaffirmé le soutien de Washington à la proposition marocaine d’autonomie.

Le diplomate s’exprimait à l’issue d’un entretien à Rabat avec Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental. « Les récentes violences du Polisario ont suscité une condamnation internationale retentissante et son refus persistant de s’engager sérieusement sur l’avenir du peuple sahraoui menace les progrès accomplis », a-t-il écrit.

La publication se conclut par une position sans ambiguïté de Washington : « Les États-Unis restent déterminés à œuvrer pour la paix à travers la proposition marocaine d’autonomie, mais la paix exige des partenaires prêts à négocier pour un avenir meilleur. »

Washington réaffirme son appui au plan marocain

La proposition marocaine d’autonomie prévoit de conférer au Sahara occidental une large autonomie sous souveraineté marocaine. Rabat la présente comme la base d’un règlement politique du différend, tandis que le Polisario revendique l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

Les États-Unis soutiennent officiellement cette approche depuis décembre 2020. Sous la présidence de Donald Trump, Washington avait reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire disputé. Cette position a été maintenue par les administrations américaines suivantes, qui continuent de qualifier l’initiative marocaine de solution crédible et réaliste.

Un message adressé au Polisario

La déclaration de Duke Buchan intervient après plusieurs attaques attribuées au Front Polisario contre des zones contrôlées par le Maroc, notamment autour de Smara. Le diplomate américain relie explicitement ces violences à l’impasse actuelle des discussions menées sous l’égide des Nations unies.

Créée en 1991, la MINURSO est chargée de surveiller le cessez-le-feu et d’accompagner les efforts de médiation de l’ONU. En recevant son chef de mission, l’ambassadeur américain a réaffirmé que, pour Washington, toute avancée vers un règlement durable passe par des négociations autour de la proposition marocaine d’autonomie.