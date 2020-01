Le coronavirus depuis peu, fait des ravages en Chine avec 106 décès et plus de 4500 personnes déjà contaminées. Après la Chine le virus s’est répandu encore dans une douzaine de pays dans le monde et sur presque tous les continents du globe sauf l’Afrique.

Face à cette expansion du virus, certains pays ont commencé déjà par rapatrier leurs citoyens. Il s’agit principalement des Etats-Unis, du Japon et de la France. L’Allemagne et la Thaïlande nourrissent aussi le projet. Du côté de l’Afrique où aucune contamination n’a été signalée pour le moment, aucun pays n’a encore songé au rapatriement de ses citoyens sauf le Maroc.

En effet le roi Mohamed VI a demandé à ce que soit évacuée une centaine des ressortissants du Maroc en Chine. Il s’agit surtout des étudiants de la ville de Wuhan, située au centre du pays dans laquelle le virus fait énormément de ravage.

Les étudiants africains inquiets

Alors que toute la ville est mise en quarantaine par les autorités du pays, ces étudiants sont inquiets, attendant fortement le secours d’une évacuation puisque cette situation a limité l’accès à plusieurs moyens vitaux comme la nourriture et le déplacement.

Pour ne pas permettre que des informations non fondées sur le coronavirus circulent sur la toile, dans le pays, les autorités chinoises ont évoqué la menace de couper internet s’ils découvrent sur les réseaux sociaux, des messages, vidéos ou toute autre information liée au virus.

Une menace qui a provoqué la peur dans le rang des étudiants africains qui ont dû créer des réseaux d’informations entre eux pour se conseiller et pour s’entraider en cas de manque de nourriture et d’autres informations utiles. Pour cela ces étudiants utilisent surtout les langues africaines comme le swahili pour ne pas se faire repérer et pour intégrer les nouveaux étudiants qui ne comprennent pas encore le mandarin.