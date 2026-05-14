Investiture du nouveau président à Cotonou : Un tournant historique dans la démocratie béninoise

Le Bénin s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique. Pour la première fois depuis l’avènement du renouveau démocratique en 1990, la cérémonie d’investiture d’un président de la épublique ne se déroulera pas à Porto-Novo, capitale politique du pays, mais à Cotonou. Le président élu, Romuald Wadagni, devient ainsi le huitième chef d’État de l’ère démocratique béninoise à accéder au pouvoir, tout en rompant avec une tradition solidement installée depuis plus de trois décennies.

Depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation, tous les présidents élus avaient prêté serment à Porto-Novo. Ce fut le cas de Nicéphore Soglo en 1991, de Mathieu Kérékou lors de ses différents mandats sous le renouveau démocratique, puis de Boni Yayi en 2006 et 2011. Plus récemment, Patrice Talon avait également prêté serment à Porto-Novo en 2016 puis en 2021.

L’annonce de l’organisation de l’investiture à Cotonou marque donc une rupture symbolique majeure. Au-delà du simple changement de décor, ce choix ouvre un vaste débat sur les symboles de l’État, le respect des usages républicains et la nécessité éventuelle d’encadrer juridiquement le lieu de prestation de serment du président de la République.

Car, juridiquement parlant, aucune disposition de la Constitution béninoise n’impose explicitement que l’investiture présidentielle ait lieu à Porto-Novo. La pratique s’est progressivement imposée au fil des années comme une coutume républicaine, en raison du statut de capitale politique reconnu à Porto-Novo. En décidant de prêter serment à Cotonou, le nouveau président ne viole donc aucune loi. Mais ce précédent crée désormais une nouvelle réalité politique.

Et si on encadre le lieu et les conditions d’investiture par une loi particulière?

Pour plusieurs observateurs, ce choix pourrait traduire une volonté de modernisation ou de rapprochement avec la capitale économique du pays, devenue le principal centre administratif, diplomatique et institutionnel du Bénin. Cotonou concentre aujourd’hui l’essentiel des activités gouvernementales, des grandes infrastructures et des représentations internationales. Dans les faits, la ville joue déjà un rôle central dans la gouvernance nationale.

Mais au-delà des considérations pratiques, cette décision soulève aussi des interrogations sur la portée symbolique des institutions béninoises. Porto-Novo demeure officiellement la capitale politique du pays. Y organiser les investitures présidentielles relevait donc d’une certaine logique institutionnelle et d’un équilibre historique entre les différentes villes du pays.

Le changement opéré cette fois-ci pourrait ainsi faire jurisprudence. Désormais, rien n’empêcherait un futur président de choisir une autre ville pour sa prestation de serment. Certains évoquent déjà l’hypothèse d’une investiture à Parakou, à Natitingou ou dans toute autre cité du pays, selon des considérations politiques, symboliques ou régionales.

Cette perspective pousse de nombreux analystes à réfléchir à l’opportunité d’une clarification juridique. Faut-il légiférer afin de fixer définitivement le lieu d’investiture des présidents béninois ? La question mérite désormais d’être posée. Car si les traditions républicaines peuvent évoluer, leur absence totale d’encadrement peut aussi ouvrir la voie à des interprétations multiples et à des décisions susceptibles de fragiliser certains symboles de l’unité nationale.

Dans plusieurs démocraties à travers le monde, les cérémonies d’investiture répondent à un protocole strict, souvent chargé d’histoire. Les lieux choisis ne sont jamais anodins. Ils incarnent la continuité de l’État, la stabilité institutionnelle et le respect des traditions républicaines. Au Bénin, Porto-Novo avait progressivement acquis cette dimension symbolique dans l’imaginaire collectif.

Cependant, d’autres voix estiment que cette évolution participe justement de la vitalité démocratique béninoise. Pour elles, la démocratie ne saurait être figée dans des habitudes non écrites. Tant que la Constitution est respectée, le choix de Cotonou ne constituerait qu’une adaptation aux réalités contemporaines du pays. Certains y voient même une manière d’inscrire une nouvelle dynamique institutionnelle dans l’histoire nationale.

Quoi qu’il en soit, l’événement restera gravé dans les annales politiques du Bénin. L’investiture du huitième président de l’ère démocratique à Cotonou représente un fait inédit qui marque une rupture avec plus de trente années de tradition républicaine. Elle ouvre surtout une nouvelle séquence de réflexion sur les usages de la République, le poids des symboles et la nécessité éventuelle de mieux définir certaines pratiques institutionnelles.

Dans un pays souvent cité comme modèle de stabilité démocratique en Afrique de l’Ouest, chaque évolution institutionnelle revêt une portée particulière. Le choix de Cotonou comme cadre de la prestation de serment présidentielle dépasse ainsi le simple aspect logistique. Il interroge la relation entre le droit, la tradition et la modernité politique.

Entre continuité républicaine et volonté de changement, le Bénin vient une nouvelle fois de démontrer que sa démocratie demeure en mouvement. Et cette investiture historique pourrait bien, à terme, conduire à une réforme ou à une codification plus précise des cérémonies présidentielles dans le pays.