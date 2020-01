Plusieurs pays africains fournissent visiblement de gros efforts pour se hisser au rang des nations les moins corrompues au monde. C’est ce qu’il convient de retenir de l’indice de perception de la corruption (IPC) en 2019 rendu public par Transparency International.

Les Seychelles, moins corrompus d’Afrique

Au total, trois pays africains se sont très favorablement illustrés dans le combat contre la corruption. Sur les 180 pays classés par l’organisation, ils sont parmi les 50 les moins corrompus au monde.

En premier lieu, les îles Seychelles occupent la 27ème place. Ce pays d’Afrique est donc le moins corrompu du continent et devance même des pays comme l’Espagne et le Portugal. L’archipel est suivi du Botswana et de la Cap-Vert qui occupent respectivement la 34ème et la 41ème place sur la liste.

Plusieurs autres pays africains sont considérés comme étant des modèles de lutte contre la corruption par Transparency International. Le Rwanda et la Namibie se suivent sur cette liste et sont à la 51ème place.

Le Nigéria à la 146ème place

L’île Maurice quant à elle, est à la 56ème place. Au nord de l’Afrique, certains pays ont perdu la place qu’ils avaient initialement occupée. L’Algérie et l’Egypte sont 106 ème sur la liste. Le Maroc quant à lui a régressé de sept points est désormais 80ème. La Tunisie est le premier dans la région et est logée à la 74ème place.

Il y a également le rang des pays qui sont considérés comme très corrompus dans le lot. En Afrique de l’Ouest, le Nigéria est l’un des maîtres selon Transparency International et occupe la 146ème place. L’Angola avec l’actualité de la famille Dos Santos est également 146ème.