Le Pr Mamadou Koulibaly président du parti LIDER (Liberté et Démocratie pour la République) après ses déclarations fracassantes et celles de sa conseillère exécutive Nathalie Yamb contre le franc CFA et à propos des intérêts de la France en Afrique francophone, le candidat déclaré à la présidentielle de 2020, vient d’annoncer des mesures lorsqu’il accédera à la magistrature suprême .

Dans un message publié ce lundi 13 janvier 2020 sur la page Facebook de son parti, l’ancien ministre des finances sous Robert Guéï, a notifié que lorsqu’il sera élu, président de la République, il récupèrera tout le patrimoine foncier de l’Etat ivoirien qui a été cédé illicitement. « Après mon élection, nous allons calmement récupérer chaque parcelle du patrimoine ivoirien, qui aura été détournée, bradée ou cédée, en violation des intérêts du peuple de Côte d’Ivoire », a-t-il affirmé.

Un accord signé entre la Côte d’Ivoire et la France

Mamadou Koulibaly a fait cette déclaration en faisant référence aux espaces occupés par les forces armées françaises dans la commune de Port-Bouet que la Côte d’Ivoire a cédé à la France très récemment. C’est le bimensuel consacré à l’actualité politique et économique en Afrique de l’Ouest et dans les pays du golfe de Guinée, la Lettre du Continent dans sa parution du 8 janvier 2020 qui a révélé l’information.

Selon le journal, lors de sa visite du 20 au 22 décembre 2019 dans la nation éburnéenne, le président Emmanuel Macron avait saisi l’occasion pour signer un accord. Il s’agit d’un accord additionnel qui a permis aux deux Etats de définir le «statut juridique des installations militaires françaises » situées à Abidjan non loin de l’aéroport Félix Houphouet-Boigny. Cet accord entre la France et la Côte d’Ivoire, fait désormais de la France, propriétaire terriens, du domaine qui abrite les installations de son armée, un domaine estimé à plusieurs centaines d’hectares.