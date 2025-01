France : un maghrébin interpellé avec de la drogue dans ses bagages

Photo DR

À la gare Saint-Charles de Marseille, le 3 janvier dernier, une opération de contrôle menée par les agents du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) a permis de mettre la main sur une importante cargaison de drogue. Un individu, arrivé à bord d’un TGV en provenance du Luxembourg, a été interpellé avec plus de 6 kilos de pilules d’ecstasy dissimulés dans ses bagages.

L’homme, de nationalité algérienne, a attiré l’attention des forces de l’ordre par son comportement nerveux et sa valise, qui paraissait pourtant anodine. Lors de l’ouverture du bagage, les agents ont découvert sept sachets contenant un total de 6,2 kilos de cette drogue de synthèse, très prisée dans les milieux festifs. Selon les estimations, la valeur de cette saisie pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, chaque pilule étant vendue autour de 10 euros sur le marché illicite.

Publicité

Interrogé sur son identité, le suspect a prétendu être un mineur âgé de 15 ans et sans domicile fixe. Cette tentative de se faire passer pour un adolescent visait vraisemblablement à échapper à des sanctions sévères, une stratégie fréquemment utilisée par les mules des réseaux de trafic. Cependant, cette manœuvre n’a pas convaincu les enquêteurs, qui ont rapidement relevé les incohérences dans son récit.

Sans papiers d’identité valides, l’individu a été placé en garde à vue à l’hôtel de police de l’Évêché à Marseille. Il doit répondre des faits de trafic de stupéfiants et a été déféré pour une procédure en comparution immédiate.

Cette saisie illustre une fois de plus l’ingéniosité des trafiquants et les risques pris par les mules pour acheminer des substances illicites. Elle met également en lumière l’efficacité des contrôles renforcés dans les gares et les transports en commun, des lieux devenus stratégiques pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue.