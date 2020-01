Poursuivi pour détournement de deniers publics et tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat, Guillaume Soro est en exil depuis le 23 décembre 2019 à cause du mandat d’arrêt international qui a été délivré contre lui par la justice ivoirienne. Candidat annoncé à la présidentielle d’Octobre 2020, l’ancien président de l’Assemblée nationale, ne pourra pas prendre part aux élections, s’il n’y a pas des avancés en sa faveur dans le cadre des poursuites engagées contre lui, si l’on se réfère à la loi.

C’est cette lecture de la situation qu’ont faite certains mouvements proches du GPS (Générations et peuples solidaires), qui sont montés au créneau pour dénoncer les manœuvres du pouvoir en place. Il s’agit des mouvements citoyens VDN, FMS, et UJS qui estiment que le régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) veut « par ses méthodes d’un autre âge, écarter le candidat favori à l’élection présidentielle. »

Soro salué pour sa tenacité

Face à ces agissements du pouvoir qu’ils considèrent comme antidémocratiques, les trois mouvements ont tenu à rappeler à leur leader, Guillaume Soro que ses appels en faveur de la résistance, ne sont pas tombés dans les oreilles de sourd. Ils ont salué par ailleurs sa ténacité pour n’avoir pas renoncé à sa candidature malgré les manigances dont il est objet et l’assurent qu’ils vont continuer à batailler pour lui en vue de son élection au soir du 31 octobre 2020.

A propos des proches du président du GPS qui sont incarcérés depuis le 23 décembre 2020, selon le président de l’un des mouvements, Adams Bilé, « les personnes incarcérées, persécutées, privées de leurs droits aujourd’hui sont celles qui ont sacrifiées leur jeunesse, posé des actes au péril de leurs vies pour l’accession au pouvoir de ce régime désormais répressifs. » Ces mouvements qui soutiennent le GPS ont enfin convié l’exécutif à plutôt travailler pour des élections justes, ouvertes et transparentes.