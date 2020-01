Invités ce vendredi 24 janvier 2020 sur la chaine de télévision nationale ivoirienne RTI pour un débat, les groupes parlementaires de l’opposition ont décliné l’invitation. Prévu pour se tenir autour du thème « Levée de l’immunité parlementaire : les textes en vigueur ont-ils été respectés ? », l’opposition ivoirienne a refusé d’y prendre part, parce que l’émission ne serait pas diffusée en direct.

Il était prévu que prenne part au débat un représentant du groupe parlementaire RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), de même qu’il a été demandé aux groupes parlementaires de l’opposition d’envoyer de leur côté un représentant. Ce que ses derniers n’ont pas fait. « Les Groupes parlementaires de l’opposition déclinent leur participation à l’émission à la RTI 1 en raison du fait que l’émission ne soit pas en direct » ont-ils affirmé en retour.

L’opposition contre la levée de l’immunité parlementaire

Le lundi 20 janvier dernier à la demande du groupe parlementaire RHDP, le bureau de l’Assemblée nationale ivoirienne avait procédé à la levée de l’immunité parlementaire de Guillaume Soro ainsi que de 5 autres députés qui sont proches à lui. A la suite de cette levée de leur immunité, les groupes parlementaires de l’opposition réunis au cours d’une conférence de presse au siège du PDCI-RDA ont dénoncé le fait.

Selon eux, aucun groupe parlementaire ne peut demander la levée de l’immunité parlementaire d’un député, c’est une prérogative qui appartient uniquement au parquet. Ils ont estimé par ailleurs que la décision que le bureau de l’Assemblé nationale a prise viole la constitution du 8 novembre 2016 de la République de la Côte d’Ivoire et viole également les règlements de l’Assemblée nationale.

« Depuis la fondation de l’État de Côte d’Ivoire et la naissance du corps législatif ivoirien, jamais une telle forfaiture dans laquelle un groupe d’hommes et de femmes entérinent le piétinement des règles minimales de droit et de procédures parlementaires, ne s’était déroulée au sein de l’Assemblée nationale », a dénoncé également Me Affoussiata Bamba Lamine avocate de Guillaume Soro.