Un transfert de Kylian Mbappé hors du Real Madrid cet été nécessiterait un engagement financier d’au moins 350 millions d’euros, soit davantage que le record mondial établi en 2017 lors du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. C’est l’estimation du Dr Rob Wilson, expert en finance sportive interrogé par GamblingArabia.com, relayé par Goal.com ce 13 mai, alors que les rumeurs de tension entre l’attaquant français et le club madrilène se multiplient depuis plusieurs semaines.

Une saison sans titre, une atmosphère qui se dégrade

Depuis la fin avril, le Real Madrid traverse une crise à la fois sportive et institutionnelle. Le club n’a remporté aucun trophée majeur cette saison — éliminé en Ligue des champions, sorti de la Coupe du Roi, devancé en Liga par le FC Barcelone. Plusieurs médias espagnols, dont Marca et la COPE, rapportent une altercation au centre d’entraînement fin avril. Dans ce cadre, une pétition intitulée « Mbappé Out » a dépassé les 30 millions de signatures en quelques jours selon Al Jazeera, avant de frôler les 70 millions selon Goal.com. Le mouvement a amplifié une contestation déjà bien réelle. Des photos de Mbappé en vacances en Italie, alors qu’il était censé récupérer d’une blessure à la cuisse, ont provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux concernant son engagement envers le club.

350 millions d’euros, et presque uniquement l’Arabie saoudite

C’est dans cette situation de tensions que les projections financières du Dr Wilson prennent tout leur relief. Pour l’expert, le Real Madrid a engagé près de 300 millions d’euros sur la durée du contrat de Mbappé — prime à la signature, clauses de fidélité, droits à l’image —, malgré son arrivée libre en provenance du PSG à l’été 2024. « Il faudrait une somme considérable pour que le Real envisage de le vendre cet été », déclare Wilson à GamblingArabia.com. « En intégrant son salaire et les autres paramètres d’un éventuel accord, le coût total de l’opération s’élèverait au minimum à 350 millions d’euros, ce qui désigne presque automatiquement l’Arabie saoudite comme destination. » Wilson ajoute que « pour que le Real Madrid envisage de le laisser partir, la relation entre le club et le joueur devra se détériorer bien plus qu’elle ne l’a déjà fait. »

L’expert souligne également la dimension extra-sportive du dossier : la valeur de marque de Mbappé, soutenue par des contrats avec Nike et EA Sports, place le joueur dans une catégorie comparable à celle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, avec un potentiel commercial particulièrement fort en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La fin de saison de la Liga, prévue courant mai, et l’ouverture du mercato estival en juin constitueront les prochaines échéances décisives pour clarifier l’avenir du numéro 10 madrilène.