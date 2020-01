L’ex-patron de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro depuis le 23 décembre 2019 est poursuivi par la justice ivoirienne pour tentative t’atteinte à la sûreté de l’Etat et pour détournement de deniers publics. Pour cela, un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui et l’a obligé à s’exiler en France d’où il tient sa résistance contre le régime du Président Ouattara.

Hier mardi 28 janvier 2020, il tenu une conférence de presse à Paris, où il avait affirmé en dépit de la procédure judiciaire qui a actuellement cours contre lui, qu’il demeure candidat à la présidentielle d’Octobre 2020 dans son pays. « Je suis candidat à l’élection présidentielle dans mon pays, la Côte d’Ivoire, le 31 octobre. Je veux vous le dire, je le demeure définitivement. Ceux qui m’ont empêché de fouler la terre de mon pays le 23 décembre dernier ne m’empêcheront jamais » a déclaré Soro.

Des engagements pris devant Blaise Compaoré et un guide religieux

Pour ce qui est de la dégradation des relations entre lui et son ancien allié le Président Ouattara, le député de Ferkessédougou a notifié que le Président ivoirien n’a pas honoré à certains engagements pris entre eux deux devant l’ancien président burkinabé Blaise Compaoré et renouvelés devant un chef religieux. Il s’agit principalement de trois engagements. « Le premier engagement était que s’il gagnait les élections, je devais être son Premier ministre pour un mandat c’est-à-dire cinq ans. » Un engagement qui clairement n’a pas été respecté selon Soro puisqu’il n’a fait que 11 mois.

« Deuxièmement, je devais être le numéro deux de son Parti le RDR. D’ailleurs le poste de vice-président du RDR créé en 2008 était réservé à ma personne dès que je finissais ma mission à la tête du gouvernement » a poursuivi Soro. « Troisièmement, il devait faire deux mandats et je devais lui succéder comme ça été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré » a martelé l’ancien SG de la FESCI

Soro a le sentiment d’être trahi

Pour le président du mouvement GPS (Générations et peuples solidaires) parmi ces trois engagements, le président Alassane Ouattara n’a pas respecté le premier, « le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus » d’après lui. C’est pour cette raison que l’ancien chef rebelle a affirmé qu’il disait il y a quelques jours, qu’il a « un sentiment de trahison ».