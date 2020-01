Dans un communiqué de presse livré ce jeudi 16 janvier 2020 par l’un des cadres du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) Denis Kah Zion, il a dénoncé la violation de son domicile par un drone qui l’a survolé. L’incident s’est déroulé dans la journée de ce mercredi 15 janvier 2020 dans la résidence de ce cadre, sise à Cocody Riviera de 13h10 à 13h15, heure locale selon le communiqué.

Le drone a survolé la résidence durant cet intervalle de temps en faisant le tour de la maison « à une altitude relativement basse pour observer tous les recoins du domaine, du jardin à la terrasse, en passant par le long de la clôture arrière ». Après avoir fini de filmé toute la maison, le drone à en croire le membre du secrétariat du PDCI, s’est dirigé vers l’immeuble voisin, qui est la propriété d’un cadre influant du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) avant de disparaitre. « Reparti atterrir donc d’où il a pris son décollage » a affirmé Denis Kah Zion.

L’opinion nationale et internationale mis à témoin

Ainsi, il a tenu à mettre le monde entier au courant de cet incident qu’il tient comme suspect, en attendant ce qui s’en suivra. Il qualifie l’acte d’espionnage et de traçage de sa maison. « Ce jeudi 16 janvier, mon conseil va donc saisir le parquet d’Abidjan, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) et d’autres organismes de défense et de protection des droits de l’Homme et de la liberté de la presse » a révélé le collaborateur de Konan Bédié.

Il a noté par ailleurs qu’il a mis le ministre de la sécurité et de la protection sociale au courant de l’information et a pris rendez-vous avec lui, afin de le mettre amplement au parfum des faits. Rappelons également que très récemment le PDCI-RDA, dans un communiqué avait dénoncé des faits pareils dont les cadres du parti sont victime jusqu’au président Henri Konan Bédié lui-même.