Le président de la république du Sénégal a officiellement promulgué la loi sur la criminalisation des actes de viol et de pédophilie ce vendredi 10 janvier 2020. Le décret a été signé par le chef de l’État dans les locaux du palais présidentiel en présence de membres du gouvernement et de la société civile d’après la Présidence.

Macky Sall salue l’engagement des femmes

Le chef de l’État a signé le décret d’application en présence entre autres des ministres de la justice et de la femme, Malick Sall et Ndeye Saly Diop, de la présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), Aminata Touré, des femmes parlementaires, de membres et représentantes d’associations féminines. Macky Sall a dans son discours tenu à féliciter les femmes pour leur engagement : “je tiens également à magnifier l’engagement constante des femmes à contribuer aux côtés de l’Etat à la consolidation de nos acquis démocratiques et à la protection des droits humains. Particulièrement des droits des femmes, des jeunes et des enfants“.

Crimes passibles de 10 ans de prison à la perpétuité

La loi no 2019-20 criminalisant intégralement les actes de viol et la pédophilie a été votée unanimement à l’Assemblée nationale le 31 décembre 2019. Les actes de viol et de pédophilie étaient considérés auparavant comme des délits passibles d’une peine de prison allant de 5 à 10 ans. Avec la promulgation de la loi de criminalisation, les peines encourus sont de dix ans de prison à la réclusion à perpétuité.