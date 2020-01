La société de transport urbaine Dakar Dem Dikk continue d’étendre son champ d’action après le lancement de Sénégal Dem Dikk, un concept de décentralisation des services de la société qui ne couvrait auparavant que la région de Dakar. Les bus climatisés qui se sont ainsi étendus vers les autres régions du Sénégal, comptent desservir la sous-région avec Afrique Dem Dikk.

Quatre capitales africaines

Le projet de transport international Afrique Dem Dikk ralliera désormais quatre capitales de la sous-région, il s’agit des villes de Nouakchott (Mauritanie), Conakry (Guinée-Conakry), Bissau (Guinée-Bissau) et Banjul (Gambie). Il s’agit de “permettre aux Sénégalais et aux étrangers vivant au Sénégal de voyager en toute quiétude, dans les meilleures conditions possibles de sécurité, de confort et de ponctualité, à un prix compétitif” selon le communiqué.

La cérémonie de lancement du projet s’est tenu ce jeudi 23 janvier 2020 avec la ligne Dakar-Banjul-Dakar. Une centaine de bus climatisés confortables et sécurisés ont été prévus pour la réussite de ce projet de transport international, une perspective qui pourrait soulager les voyageurs.