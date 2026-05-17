Bénin : la SBEE annonce de possibles perturbations les 19 et 21 mai

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) a programmé des travaux de maintenance du réseau électrique les 19 et 21 mai 2026. Ces interventions, menées en partenariat avec ses prestataires, viseront à renforcer la stabilité et la fiabilité de la fourniture d’électricité sur le territoire national, mais pourraient occasionner des coupures temporaires affectant plusieurs zones du pays.

Première vague d’interventions le 19 mai

Le mardi 19 mai, onze localités enregistreront une suspension de service entre 10 heures et 15 heures. À Cotonou, les quartiers de Houeyiho, Vodjè et Gbegamey seront sans électricité de 11 heures à 15 heures. Dans la région des Plateaux, Kétou et ses environs (Adakplamey, Kpancou, Illara et autres bourgs du secteur) feront l’objet d’une coupure identique. Porto-Novo subira une interruption similaire, touchant Djegankpankpèvi, Gbodjè, Kpogbomè et les zones adjacentes.

Abomey-Calavi (secteurs de Tokan, Ahossougbéta et Zoundja) ainsi qu’Ouidah (Poste péage, Ouèssè, Ahozon) seront également concernées. Dans le Nord, Parakou, Djougou, et dans le Borgou, Dassa et Kandi connaîtront les mêmes perturbations. Natitingou, en Atakora, complète cette liste avec les localités limitrophes de Tanguiéta, Cobly et Dassari.

Deuxième phase le 21 mai

La séquence se poursuit vendredi 21 mai avec des travaux couvrant un périmètre plus étendu. Cotonou sera affectée sur deux zones : Vèdoko d’une part, et d’autre part le Hall des Arts, la Marmilitaire, Zongo et Scoa Gbèto. Abomey-Calavi enregistrera la coupure la plus longue du calendrier, de 10 heures à 15 heures, touchant une quinzaine de quartiers dont Wawata-Fandji, Zè plage, Adjan et Zinvie.

Porto-Novo, Pobè et Ouidah subiront des interruptions dans leurs centres respectifs et zones périphériques. Le département du Zou accueillera des interventions à Bohicon (Sogba, Zongo, Zakpo) et Dogbo. Au nord, les travaux se concentreront à Parakou, Djougou, Dassa et Kandi, certaines localités figurant sur les deux calendriers d’intervention. La SBEE présente ses excuses pour les désagréments.