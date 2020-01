Depuis quelques heures, le sultanat d’Oman, petit pays riche en pétrole du golfe Persique est en deuil. En effet, le sultan de ce pays stable du Moyen Orient, Qabous Ben Saïd est décédé ce 11 janvier des suites d’une longue maladie, un cancer du côlon selon des sources diplomatiques. Le sultan Qabous était l’une des personnalités les plus influentes du golf arabique. Par son aura, son naturel calme et sa sagesse, le sultan Qabous ben Saïd était un interlocuteur privilégié dans la résolution des crises dans la zone du golfe Persique où il faisait parler ses talents de médiateur.

Qabous ben Saïd est mort à l’âge de 79 ans, il n’était pas marié et n’avait pas d’enfants, né le 18 novembre 1940, le sultan a accédé au pouvoir en juillet 1970 en renversant son père suite à un coup d’Etat. A cette époque, Oman était l’un des pays les plus pauvres de la zone arabique avant la découverte puis l’exportation du pétrole. Sous son règne qui a duré 50 ans, Qabous Ben Saïd a transformé Oman pour en faire un richissime Etat moderne à la manière de ses voisins saoudiens ou encore émiratis et qataris.

Le cousin propulsé sur le trône

Alors qu’il règne une bipolarité dans le golfe Persique en ce qui concerne les relations internationales, le sultanat a toujours été neutre, ce qui a permis au pays d’être stable dans la durée et de nouer des relations cordiales avec tous ses voisins. Pour soigner sa maladie, Qabous Ben Saïd a effectué de nombreux séjours en Europe notamment en Belgique dans des centres de soins de très hautes références.

Début Janvier pour suivre normalement son traitement, le défunt sultan avait privatisé un hôtel tout entier, toutes les chambres du Fourth de Louvain, un hôtel de luxe belge furent réservés pour Qabous Ben Saïd et les membres de son gouvernement et son personnel. Le cancer a finalement pris le dessus sur le vieux monarque, c’est son cousin, Haitham ben Tarek alors ministre du patrimoine et de la Culture et cousin de Qabou Ben Saïd qui fut désigné nouveau sultan d’Oman.