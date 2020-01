Après la publication d’une vidéo à caractère racial sur le compte Instagram ‘’Décolonisons-nous’’ par des employé de l’entreprise Le Slip français, les dirigeants de la société dans un communiqué publié sur twitter ont affirmé avoir été choqué par l’acte des employés et le condamnent très fortement. L’entreprise textile a martelé qu’elle prône et prônera toujours « les valeurs d’égalité et de respect qui sont à l’opposé de ce comportement ».

Elle a annoncé par ailleurs avoir convoqué et sanctionné les employés auteurs de ces actes. La direction du Slip français a notifié par ailleurs avoir mis chacun des salariés de la société devant ses responsabilités en tant que citoyens lorsqu’ils posent des actes en public ou en privé. Il faut noter que dans le communiqué, la direction n’a pas fait mention du type de sanction qui a été infligé à ces employés.

Invitation au boycott du Slip français

En outre, dans la vidéo qui a obtenu le succès de plus de 37.000 vues sur Instagram et partagée plus de 10.000 fois sur twitter après qu’elle a été postée ce vendredi matin, on y aperçoit un homme et deux femmes. Sous un fond sonore du morceau ‘’ Saga Africa’’ l’homme simulait un singe de temps à autre. Du côté des femmes, une s’était déguisée en femme noire alors que la deuxième les admirait danser en se tordant de rires.

Après cette insulte à la race noire, des internautes sont montés au créneau pour appeler au boycott de l’entreprise le Slip Français dont des personnels sont auteurs de l’acte.