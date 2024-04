Bénin: arrestation du patron du journal fictif qui a attribué des propos à Djogbénou

Le responsable du journal fictif qui avait fait parler de lui, il y a quelques jours, en attribuant certains propos au président de l’Union Progressiste le Renouveau. a été mis aux arrêts par l’office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) et placé en garde à vue. L’annonce a été faite ce jeudi 25 avril par Serge Nonvignon, membre de la Direction de la Communication du Gouvernement sur son compte Facebook. Selon ce média, le professeur Joseph Djogbénou aurait déclaré qu’il ferait feu de tout bois pour être candidat à la prochaine élection présidentielle.

Mais très tôt, l’information qui a été relayée abondamment sur les réseaux sociaux a été formellement démentie. D’abord, par la cellule de communication du parti, et ensuite par le professeur Joseph Djogbénou à la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée récemment. Rejetant formellement les propos qui lui sont attribués, il a annoncé que, l’acte ne resterait pas sans une suite judiciaire.

« Dans une parution électronique, d’un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m’est imputé des propos tendant à insinuer que ‘’je serai candidat même sur le crépitement des armes’’ », avait déclaré le professeur Joseph Djogbénou. Il déplore le contenu mensonger et grotesque de cette publication qui porte atteinte à la dignité et à l’honneur de sa personne. Il informe que ces propos ne sauraient rester « sans suite judiciaire ».