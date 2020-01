Des travaux scientifiques ont permis de redonner voix à une momie égyptienne, ayant vécu il y a près de 3000 ans. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue Scientific Reports, hier jeudi 23 janvier 2020. En effet, une équipe de chercheurs de l’Université Royal Holloway de Londres a effectué ces travaux sur la momie du prêtre de l’ancienne Egypte, Nesyamun, une des momies les plus célèbres au monde.

Il vécu une existence très droite

Selon le document, le choix de cette momie pour les recherches, n’a pas été fait au hasard. En premier lieu, il est question d’une approche surtout pratique, puisque les cordes vocales ainsi que les tissus mous ont été très bien conservés. Cela permet d’avoir une idée précise sur leur taille. Le choix de cette momie se justifie également par une inscription sur le sarcophage, indiquant qu’il a vécu une existence très droite.

Selon les chercheurs, le prêtre aurait voulu que l’on l’entende après sa mort. «C’était écrit dans son cercueil, c’est ce qu’il voulait. D’une certaine façon, nous avons réussi à réaliser ce souhait» ont-ils déclaré. Dans la revue publiée hier, il est mentionné que la momie a d’abord été scannée grâce à un scanner 3D et un tomodensitogrammes, pour reproduire aussi précisément que possible le larynx et la gorge de Nesyanum.

Après avoir réalisé l’impression en 3D, le dispositif mis dans un système de synthétisation de voix, a permis d’avoir une réplique de l’unique voix de cet homme de l’Egypte ancienne.

Les chercheurs n’ont cependant réussi qu’à produire des sons semblables à « ai » et « a », même si la revue souligne que les chercheurs ont promis d’approfondir leurs travaux. Aussi ont-ils promis d’essayer de faire prononcer à la momie une phrase complète.