Cette semaine, le président béninois est allé constater l’état d’avancement des travaux du projet asphaltage (Cotonou) et de la digue immergée d’Avlékété (Ouidah). Ces descentes de Patrice Talon sur le terrain n’ont pas des visées populistes, a fait savoir hier mercredi, le porte-parole du gouvernement selon le journal Fraternité.

La visite du chef de l’Etat sur ces chantiers s’inscrit « dans le cadre de la mission de contrôle » a clarifié Me Alain Orounla. Le président est dans un exercice pédagogique et non populiste, a-t-il ajouté. Cette mise au point intervient après que des rumeurs aient fait état de ce que Patrice Talon commencerait par faire du populisme.

« Les populations apprécieraient des descentes de plus en plus fréquentes du président de la République »

Des rumeurs qui se sont nourries de la brève conversation entre le chef de l’Etat et un garagiste à Akpakpa. En effet, le locataire de la Marina sensibilisait ce citoyen sur l’occupation illégale de l’espace public. A entendre, le ministre de la communication, il ne faut accorder aucun crédit à ces rumeurs puisque Patrice Talon était dans une démarche de pédagogie.

L’homme fait par ailleurs savoir que « les populations apprécieraient des descentes de plus en plus fréquentes du président de la République ». Notons que depuis son accession au pouvoir en 2016, Patrice Talon a opté pour la discrétion, n’apparaissant que rarement sur le terrain. Il a ainsi mis fin au culte de la personnalité qui semble-t-il, avait le vent en poupe sous le régime défunt.