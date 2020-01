Pris en flagrant délit de mensonge, le président américain Donald Trump a reçu de la part des vétérans américains, une demande un peu particulière. En effet, ces derniers souhaitent voir le président s’excuser d’avoir délibérément affirmé que les dernières attaques iraniennes contre les bases américaines implantées en Irak, n’avaient fait aucune victime.

Si, dans les faits, aucun militaire américain n’est mort, 34 soldats souffrent aujourd’hui de graves dommages cérébraux liés à ces attaques. Une révélation qui intervient alors qu’en début de semaine, le président Trump a affirmé que certains militaires, ne souffraient que de « maux de tête ». Une erreur pour William « Doc »Schmitz, président d’un groupe de vétérans, qui a estimé que le président américain ne se souciait visiblement pas des blessures de ses hommes, dénigrant ouvertement les maux dont ces derniers souffrent aujourd’hui.

Trump, sommé de s’excuser

Dans les faits, ce dernier souhaite que la présidence revienne sur ses propos et reconnaisse les douleurs des soldats touchés, comme étant graves. En outre, ce dernier espère que la Maison-Blanche rejoindra son projet de sensibilisation, visant à faire comprendre aux hommes et femmes restant au pays, que les militaires américains déployés ont toujours autant besoin du soutien des leurs, notamment dans cette période compliquée pour le monde et notamment pour le Moyen-Orient.

L’Iran reste sur le qui-vive

Pour rappel, l’Iran a décidé de répliquer après que son général, Qassem Soleimani, ait été abattu par les forces américaines au cours d’une opération exceptionnelle. La mort de cet homme, considéré par Washington comme étant relativement dangereux, a d’ailleurs failli plonger la région dans une situation de guerre totale. Toutefois, Téhéran comme Washington ont réussi à faire redescendre la pression. Si aujourd’hui les tensions semblent s’être appaisées, le gouvernement américian reste très mal vu, des manifestations monstres, réclamant le départ des troupes armées américaines, ayant éclaté en Irak ce weekend.