Après la convocation du corps électoral pour le 17 mai prochain par le chef de l’Etat mercredi dernier, la Commission électorale nationale autonome (CENA) est déjà à pied d’œuvre pour tenir le pari de l’organisation de ces élections qui ont certaines spécificités.

Dans la cadre des prochaines élections municipales et communales, la Commission électorale nationale autonome (CENA) prend des dispositions pour que le processus se déroule bien. Car, les Béninois en âge de voter vont aller aux urnes le dimanche 17 mai prochain pour élire les nouveaux conseillers municipaux et communaux. Et pour organiser ces élections complexes, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a déjà établi un chronogramme susceptible de modifications en fonction de certaines contraintes.

Ainsi, la première grande date est le 3 février où la CENA va publier le répertoire du nombre de sièges à pouvoir par circonscription électorale. Le même jour, elle va publier la liste des pièces à fournir par candidat . La réception des dossiers de candidatures est prévue du 2 au 11 mars 2020 et la campagne sera lancé le 1er mai prochain (Voir ci-dessus tout le chronogramme).

Pour ces élections il faut noter qu’elles sont les premières organisées par le Bénin avec le nouveau code électoral. Et donc, elles ont des spécificités qu’il convient de rappeler. Selon le nouveau code électoral, les partis politiques doivent présenter des candidatures dans les 546 arrondissements du Bénin. Ils sont tenus de déposer plus de trois mille dossiers, autant pour les candidats titulaires que pour leurs suppléants. Cela implique une organisation interne stricte et sérieuse. Aussi, chaque parti doit avoir au minimum 10% du suffrage exprimé sur l’ensemble des 77 Communes du pays. Autre particularité de ces élections, c’est que les élus vont avoir un mandat de six pour permettre le couplage des élections en 2026.