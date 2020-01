Le Bénin jouera les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 dans le groupe J en compagnie de la République Démocratique du Congo, du Madagascar et de la Tanzanie. Les écureuils crédités d’un historique quart de finale lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, pourront-ils prendre la tête de cette poule à l’issue des éliminatoires ?

L’ancien capitaine béninois et co-fondateur du Centre Diambars du Sénégal pense que Oui. « On a un groupe duquel on peut sortir et on doit sortir. Mais ça ne va pas être facile » prévient-il sur le plateau de l’émission 5/7 de la télévision nationale ce jeudi matin. En jetant par ailleurs, un regard global sur le groupe, Jean Marc Ajovi Boco dit avoir constaté qu’il est assez homogène même s’il y a la RDC qui se détache du lot.

Une qualification à la Coupe du monde 2022 serait un exploit retentissant

De toutes les façons, ces quatre équipes ont joué la dernière Can avec le Bénin et le Madagascar « qui ont étonné ». On peut considérer la Tanzanie comme l’équipe la moins en vue, mais il faudra faire extrêmement attention parce qu’il ne « faudrait pas que après qu’on puisse dire que la Tanzanie on ne la connaissait pas » prévient le co-fondateur du centre Diambars au Sénégal.

Quand on lui demande si l’actuel entraîneur des écureuils du Bénin est à la hauteur de la tâche , sa réponse est sans ambages : “Michel Dussuyer, c’est l’homme de la situation. C’est quelqu’un d’exceptionnel”.

Rappelons que le Bénin ne s’est jamais qualifié pour une Coupe du monde de Football depuis son indépendance en 1960. Réussir à le faire en 2022 serait un exploit retentissant. Plus retentissant que l’historique qualification du Bénin pour les quarts de finales de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019.