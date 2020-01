Dans un contexte où plusieurs dossiers sont sur la table des enquêteurs de l’Inspection Générale de la Police pour violence policière, Emmanuel Macron a posé un acte qui pourrait entraîner une nouvelle polémique. En effet, à la faveur de sa participation ce jeudi 30 janvier au 47ème festival de la bande-dessinée à Angoulême, l’actuel locataire de l’Elysée a pris une photo avec le dessinateur Jul.

«LBD 2020»

La polémique n’est pas le dessinateur mais plutôt le contenu de la photo. Sur cette image, on voit que l’artiste a offert un tee-shirt au chef de l’état. Sur l’habit, on peut identifier un chat qui a visiblement un œil brisé. Comme écrits sur le tee-shirt, on voit : «LBD 2020». Le LBD renvoie en effet aux lanceurs de balles de défense dont l’usage avait fait beaucoup de victimes dans les rangs des manifestants qui prenaient part aux mouvements des « Gilets jaunes » et autres.

Un message profond selon Macron

Mais pour Emmanuel Macron, l’acte qu’il a posé n’est en rien pour signifier qu’il ne défend pas les policiers. Il estime que même s’il n’est pas d’accord avec le créateur, il a le devoir de défendre sa liberté d’expression. «Nous sommes un pays libre et démocratique qui aime l’insolence. J’ai eu une discussion avec Jul, je suis en désaccord complet avec son approche. Je récuse le terme de “violences policières” (…) » déclare-t-il dans un premier temps aux hommes des médias.

« Mais de là où je suis, je dois défendre la créativité et la liberté d’expression (…). Ce tee-shirt dit quelque chose de très profond de notre pays sur la liberté d’expression» a-t-il poursuivi. Les détracteurs du président français ont déjà saisi cette opportunité pour lui lancer des piques. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron des Insoumis indique que cette photo prise par le chef de l’Etat a le mérite de « banaliser les violences policières ».