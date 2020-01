Aliko Dangote n’est plus à présenter, le nigérian, homme le plus riche d’Afrique est l’une des personnalités les plus influentes au monde. Cela fait plusieurs années maintenant que le magnat nigérian règne en maître absolu sur le classement des hommes les plus riches d’Afrique. Le self made man est un véritable modèle de réussite qui a bâti pas à pas son vaste empire commerciale pour en faire une référence, Aliko Dangote a construit sa fortune autour du ciment à travers son méga groupe, Dangote Cement qui a ouvert des succursales un peu partout en Afrique. Au fil du temps, le milliardaire nigérian a diversifié ses activités à d’autres secteurs.

Aujourd’hui, on retrouve le groupe Dangote dans des domaines tels que l’agroalimentaire, l’immobilier, la pétrochimie). Selon de nombreuses données émanant des médias nigérians, le chiffre d’affaires annuel du groupe Dangote s’élève à 4 milliards de dollars. Cependant, Aliko Dangote ne compte pas s’arrêter là.

Dangote affirme encore un peu plus sa puissance

Il est très actif dans le secteur de la pétrochimie, d’ailleurs son entreprise est en train de construire l’une des plus grandes raffineries de pétrole au Nigéria avec une capacité de production de 650.000 barils par jour à Lagos, capitale commerciale du Nigéria. Le coût de construction de cette raffinerie s’élève à 12 milliards de dollars et devrait engendrer un très gros retour sur investissement pour Aliko Dangote. Le groupe a réalisé une étude qui montre que grâce à la future raffinerie de pétrole, l’empire de l’homme le plus riche d’Afrique va atteindre 30 milliards de dollars. Les bénéfices de cette raffinerie vont apporter des gains conséquents à Dangote qui ne se fixe décidément aucune limite car il compte investir très prochainement aux États-Unis.