Une vieille basilique a été découverte par des scientifiques en Ethiopie. La découverte de l’Eglise chrétienne a pu être possible grâce à des fouilles archéologiques qui avaient été lancées de 2009 à 2016, dans la localité de Yéha, à une cinquantaine de kilomètres de la ville d’Aksoum, ex-capitale au nord de l’Ethiopie. Les recherches ont permis de découvrir une ancienne cité du royaume d’Aksoum, que les chercheurs ont baptisé Beta Samati (« foyer d’audience » en tigrigna). La découverte du site avait été annoncée mi-décembre par les chercheurs, dans la revue Antiquity. Ainsi les vestiges de la basilique romaine datant du IVe siècle a été identifiée parmi les décombres su site.

Une hypothèse confirmée

Par cette découverte, l’hypothèse selon laquelle l’Ethiopie polythéiste s’était prématurément convertie au Christianisme est confirmée. Le pasteur Jacques-Noël Pérès, spécialiste de l’Ethiopie a indiqué que plusieurs historiens continuent de dater la période au cours de laquelle le royaume d’Aksoum s’est converti au christianisme. Il a expliqué que ce changement de religion a eu lieu par la conversion du roi Ezana« vers 330, par un missionnaire, Frumentius ». A l’en croire, si la religion du roi a été vite adoptée par la cour, ce n’est pas le cas avec le reste du royaume qui a été converti vers la fin du Ve siècle. L’archéologue Michael Harrower qui a conduit les fouilles a confié à un média américain que la découverte de cette basilique donne « une preuve fiable de la présence chrétienne au nord-est d’Aksoum à une période très précoce ».

Des objets retrouvés sur le site

Au nombre des choses retrouvées par les chercheurs, figurent des objets profanes et religieux dont une croix, des encensoirs, des figurines bovines, une bague en or, un pendentif en pierre sur lequel est marqué une croix et l’ancien mot éthiopien « pour vénérable ». Notons que les datations effectuées par les chercheurs montrent que le site aurait été occupé au cours d’une période minimale de 1400 ans. Plus précisément entre 750 avant J.-C et 650 après J.-C.