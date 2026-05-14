Électricité au Bénin : la SBEE programme des travaux de maintenance ce 15 mai

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) procédera à des travaux de maintenance de son réseau le 15 mai 2026, entre 11 heures et 15 heures. Selon la SBEE, les interventions, menées en partenariat avec des partenaires, visent à consolider la qualité et la stabilité de l’approvisionnement électrique dans plusieurs régions du pays.

Chantiers couvrant six villes

Les opérations toucheront au moins six villes réparties du nord au sud. À Abomey-Calavi, le secteur couvrant Aïtchédji, Djadjo, Abadamè et les quartiers adjacents sera affecté. Pobè connaîtra également une interruption de service dans ses localités de Takon, Sakété et Yoko.

En zone centrale, Bohicon, Dassa et Lokossa enregistreront des coupures concernant plusieurs circonscriptions : à Bohicon, le pourtour de la mairie, Dokon et les zones périphériques ; à Dassa, l’agglomération s’étendant jusqu’à Savalou. Le nord du pays ne sera pas épargné, Kandi étant inclus avec ses environs de Gogounou et Bagou.

Lokossa accueillera deux interventions distinctes, l’une relevant du projet P2AE (Projet d’Appui à l’Accès à l’Électricité), limitée aux secteurs d’Ayiguinou et Zogbédji, l’autre couvrant les zones d’Akodéha et Possotomè.

Perturbations et excuses de la SBEE

Selon la SBEE, ces travaux permettront à l’entreprise et à ses partenaires de rétablir ou de renforcer la fiabilité du réseau. La société informe que ces travaux « pourraient entraîner des perturbations et présente ses excuses pour les désagréments ».